Сборная Якутии по вольной борьбе завоевала 9 медалей

По итогам трех дней международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева сборная Якутии завоевала 9 медалей.

В последний день турнира два якутских борца Петр Кириллин и Константин Капрынов принесли в копилку сборной две серебряных медали. Также, в весовой категории до 70 кг бронзу принес Никита Софронов и в супертяжелом весе до 125 кг еще одну бронзу завоевал Эдуард Максимов.

За три соревновательных дня турнира сборная Якутии стала обладателем одной золотой, трех серебряных и пяти бронзовых медалей.