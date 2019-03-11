2019-03-11T03:11:53+03:00
Спорт

Сборная Якутии по вольной борьбе завоевала 9 медалей

В Якутске завершился VII международный турнир Романа Дмитриева
Ольга Донская
Поделиться:
Якуятне завоевали 9 медалей.Якуятне завоевали 9 медалей.
Изменить размер текста:

По итогам трех дней международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева сборная Якутии завоевала 9 медалей.

В последний день турнира два якутских борца Петр Кириллин и Константин Капрынов принесли в копилку сборной две серебряных медали. Также, в весовой категории до 70 кг бронзу принес Никита Софронов и в супертяжелом весе до 125 кг еще одну бронзу завоевал Эдуард Максимов.

За три соревновательных дня турнира сборная Якутии стала обладателем одной золотой, трех серебряных и пяти бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 10 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Англии по футболу
Новости 24
Республиканскую организацию оштрафовали на миллион рублей
Фотограф из Якутии стал призером международного конкурса
Якутские гимнастки завоевали два золота на Сахалине
Праздничные дни не показали проблем по вывозу мусора в Якутске
Якутский режиссер экранизировал популярную сказку
Якутский студент стал призером конкурса «Китайский язык — это мост»
На Кубке мира по вольной борьбе выступят двое якутян
Две якутянки попали в число победителей «Лучшие руководители РФ»
Якутский рыбзавод завоевал золотую медаль в Хабаровске
В Якутске прошел первый любительский турнир по киберспорту
В Якутске задержали бывшего заместителя министра образования и науки
Музей материнской славы пополнили экспонаты от матери главы Якутии
В Якутске и Жатае заработала система «112»
«Вместе теплее»: на главной площади Якутска открылся каток
Сотрудник полиции в Якутске помог пенсионерке вернуть деньги на лечение
Цветы для автоледи Оймякона
В Алданском районе Якутии чиновник похитил полмиллиона рублей
В Якутске открылась выставка театральных художников
За сутки с улиц Якутска вывезли семь тысяч кубометров снега
Центр Якутска залит водой
Активист Антон Васильев теперь будет работать в «Якутскэкосети»
Участники экспедиции по Арктике доехали до самого северного поселка Якутии