2019-03-10T04:24:57+03:00
Досуг

Как не попасть в травмпункт? МЧС Якутии рекомендует

Советы по безопасности от специалистов МЧС
Ольга Донская
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Соблюдайте осторожность на спусках.Соблюдайте осторожность на спусках.
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В республике большую популярность набирают зимние экстремальные виды спорта: сноубординг и горные лыжи. При занятии этими видами спорта практически не обойтись без ссадин, ведь это травматичные виды спорта, особенно для новичков. Тем не менее, бояться их не стоит, если вы правильно экипированы и соблюдаете правила безопасности.

Они довольно просты:

Никогда не катайтесь без шлема, даже если вы профессионал.

Носите «дышащую» одежду, специальные костюмы не промокают и не дают вспотеть.

Необходимо защитить руки, ягодицы и спину. Для этого нужно надеть специальные пластиковые панцири, шорты с амортизирующими подкладками, перчатки и налокотники. На колени нужно обязательно надеть наколенники.

Ни в коем случае не занимайтесь сноубордингом и горнолыжным спортом в одиночку! Рядом всегда должны находиться другие люди, которые смогут оказать вам помощь или вызвать спасателей.

Всегда старайтесь находиться в зоне действия сети операторов мобильной связи, чтобы вовремя вызвать помощь.

Старайтесь пользоваться только специально оборудованными местами для занятий сноубордингом и горнолыжным спортом.

Самая основная защита – ваша осторожность.

Умеренность в скорости и бдительность на спусках защитят вас от многих травм в будущем, и вы получите удовольствие от зимних экстремальных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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