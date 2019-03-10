Якутяне завоевали медали на турнире Романа Дмитриева

В Якутске прошел VIмеждународный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева.

По итогам двух дней турнира четыре якутянина принесли сборной четыре медали: одно золото и три бронзы.

В финальной схватке за золото победу одержал 20-летний Айсен Винокуров.

В весовой категории до 57 кг два якутянина завоевали две бронзы. Призерами стали Алексей Копылов, одержавший победу над оппонентом из Тувы и Михаил Васильев досрочно завершивший поединок с десятибалльным перевесом.

В весовой категории до 65 кг бронзу взял Алексей Данилов, уверенно победивший польского борца.

Соревнования для юниоров проводятся в преддверии кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске 16-17 марта.