2019-03-09T10:41:22+03:00
Общество

В якутском селе выращивают тюльпаны

В этом году две сестры-цветоводы высадили 4500 растений
Ольга Донская
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В прошлом году зацвели 1500 луковицы тюльпанов.В прошлом году зацвели 1500 луковицы тюльпанов.
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Саргылана и Матрёна Лукины живут в селе Аппаны Намского района Якутии. В прошлом году они начали выращивать тюльпаны и свой первый урожай они собрали с полутора тысяч луковиц. Всего в теплице сестер растут пять видов тюльпанов.

К своему делу якутянки подошли основательно: построили теплицу вместе с холодильной комнатой и точкой сбыта.

Главное отличие якутских тюльпанов – это их свежесть и размер. В длину они вырастают до 50-70 сантиметров, а бутон до пяти сантиметров. Некоторые покупатели отмечают, что в прошлом году цветы простояли около месяца.

В планах у цветочниц выращивание и других видов цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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