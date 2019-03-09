В якутском селе выращивают тюльпаны
В этом году две сестры-цветоводы высадили 4500 растений
В прошлом году зацвели 1500 луковицы тюльпанов.
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Саргылана и Матрёна Лукины живут в селе Аппаны Намского района Якутии. В прошлом году они начали выращивать тюльпаны и свой первый урожай они собрали с полутора тысяч луковиц. Всего в теплице сестер растут пять видов тюльпанов.
К своему делу якутянки подошли основательно: построили теплицу вместе с холодильной комнатой и точкой сбыта.
Главное отличие якутских тюльпанов – это их свежесть и размер. В длину они вырастают до 50-70 сантиметров, а бутон до пяти сантиметров. Некоторые покупатели отмечают, что в прошлом году цветы простояли около месяца.
В планах у цветочниц выращивание и других видов цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU