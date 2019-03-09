В якутском селе выращивают тюльпаны

Саргылана и Матрёна Лукины живут в селе Аппаны Намского района Якутии. В прошлом году они начали выращивать тюльпаны и свой первый урожай они собрали с полутора тысяч луковиц. Всего в теплице сестер растут пять видов тюльпанов.

К своему делу якутянки подошли основательно: построили теплицу вместе с холодильной комнатой и точкой сбыта.

Главное отличие якутских тюльпанов – это их свежесть и размер. В длину они вырастают до 50-70 сантиметров, а бутон до пяти сантиметров. Некоторые покупатели отмечают, что в прошлом году цветы простояли около месяца.

В планах у цветочниц выращивание и других видов цветов.