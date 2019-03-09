Программа празднования Масленицы в Якутске

Легенда польского кино Даниэль Ольбрыхский: «Мы в Польше учили русский язык по песням Окуджавы и Высоцкого»

На экраны вышла картина «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях. «Комсомолка» побеседовала с мэтром в день премьеры