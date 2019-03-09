2019-03-09T06:56:10+03:00
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Программа празднования Масленицы в Якутске

10 марта в Старом городе пройдут народные гуляния
Ольга Донская
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Гуляния пройдут в Старом городе Якутска.Гуляния пройдут в Старом городе Якутска.Фото: ЯСИА
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10 марта в Старом городе отпразднуют Масленицу. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.

12.00 - зазывание "Масленица идет - блин да мед несет";

12.30 - представление Русского театра им А. С. Пушкина "Масленица краса!";

12.50 - открытый народный конкурс масленичных кукол среди управ и пригородных сел;

13.30 - народные конкурсы песен, частушек, платков и сарафанов, мастер класс по выпекали блинов, установка блинных рекордов, аукцион блинов;

14.00 - молодецкие забавы. Перетягивание каната, "петушиные бои", блинная эстафета, метания метлы и поднимание тяжестей;

15.55 - танцевальный флеш-моб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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