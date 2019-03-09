Хлебушка? Бабушки из Якутска снялись в фотосессии

Недавно в социальных сетях появились аккаунты «Бабушкин подгон» с рекламой продукцией якутского хлебозавода. Яркие фотографии в стильном антураже и с главным атрибутом – хлебной продукцией в руках вызвал ажиотаж в российских социальных сетях. Немюгюнский хлебозавод был выбран из-за слогана «Вкусно как у бабушки». Официальный рекламный контракт не был заключен.

Моделями стали постоялицы домов престарелых .

По словам руководителя агентства «Трюк» Жанны Павловой, этот проект создан не только для хайпа, но и несет социальную направленность. Моделями стали постоялицы республиканского дома престарелых и инвалидов, и частного пансионата. Был проведен кастинг, длительная подготовка и съемки, с которой бабушки справились на отлично.