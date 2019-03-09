2019-03-09T03:20:04+03:00
Общество

Хлебушка? Бабушки из Якутска снялись в фотосессии

«Бабушкин подгон» от рекламщиков республики
Ольга Донская
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Съемки проекта длилиль почти шесть часов.Съемки проекта длилиль почти шесть часов.
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Недавно в социальных сетях появились аккаунты «Бабушкин подгон» с рекламой продукцией якутского хлебозавода. Яркие фотографии в стильном антураже и с главным атрибутом – хлебной продукцией в руках вызвал ажиотаж в российских социальных сетях. Немюгюнский хлебозавод был выбран из-за слогана «Вкусно как у бабушки». Официальный рекламный контракт не был заключен.

Моделями стали постоялицы домов престарелых .

Моделями стали постоялицы домов престарелых .

По словам руководителя агентства «Трюк» Жанны Павловой, этот проект создан не только для хайпа, но и несет социальную направленность. Моделями стали постоялицы республиканского дома престарелых и инвалидов, и частного пансионата. Был проведен кастинг, длительная подготовка и съемки, с которой бабушки справились на отлично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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