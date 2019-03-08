«Народный бюджет»: на что выделят деньги в 2019 году

В столице республики утвержден список получателей субсидий в рамках проекта «Народный бюджет».Всего на конкурс поступило 130 заявок, из которых были отобраны 24, которые будут реализованы в Якутске в 2019 году.

Конкурсная комиссия определила победителей по четырем направлениям: «Наша столица» (строительство и реконструкция общественных объектов – 6 инициатив), «Благоустройство» (благоустройство территории г. Якутска, мест массового отдыха населения – 7 инициатив), «Славим Якутск» (образовательные, культурные и спортивные мероприятия – 4 инициативы) и «Город добра» (социальные и волонтёрские акции – 7 инициатив).

В частности, члены комиссии поддержали создание в столице республики зала единоборств для школьников и молодежи Сайсарского округа на базе школы №25 – на эти цели выделят 3,8 млн рублей.

Полмиллиона рублей уйдет на строительство Мемориала скорби погибшим в Гражданской войне 1918-1923 годах в Тулагино-Кильдямцах. 2,4 млн рублей – на создание дворовой зоны отдыха для жителей 72 квартала Якутска.

На территории Дома Культуры «Чэчир» в Мархе появится спортивная площадка под навесом с уличными тренажерами. Сумма субсидии на эти цели – 1,2 млн рублей.

На благоустройство сквера «Панда и мамонт» в Строительном округе Якутска запланировано без малого 1,9 млн рублей.

На озере Щорса в Центральном округе столицы появится скульптура «Русалка, Водяной и Царевна-лягушка». На ее создание будет выделено 951 тысяча рублей.

Весомую финансовую поддержку в размере 2,2 млн рублей получит и руководитель социальной столовой Якутска Ирина Гузова. На финансирование работы городской школы третьего возраста выделят субсидию в размере двух миллионов рублей.

Общая сумма субсидий по проекту «Народный бюджет-2019» составит 28,5 миллионов рублей. С полным списком получателей можно ознакомиться здесь.