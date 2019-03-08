2019-03-08T04:30:39+03:00
Общество

8 марта - торжество любви, мечты и красоты

Поздравление главы Якутии
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Этот праздник олицетворяет весну и несёт новые надежды.Этот праздник олицетворяет весну и несёт новые надежды.
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Дорогие женщины!

От имени руководства республики и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником – Международным женским днём!

8 марта символизирует торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несёт новые надежды. В этот первый весенний праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность.

Современные женщины активно проявляют деловые и профессиональные качества. Вы не только воспитываете детей, создаете в домах тепло и уют, согреваете родных и близких бесконечной любовью, но еще и проявляете свой талант и способности на профессиональном поприще.

Сегодня вы являетесь активными участниками общественной и политической жизни республики. От вашего профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого отношения к делу во многом зависит будущее республики и страны.

Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия!

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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