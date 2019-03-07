В Якутии собрали миллион рублей для молодой семьи погорельцев

Осенью 2014 года молодая семья Арбыкиных с двумя маленькими дочками въехала в свой новый дом. Но 9 января 2019 года он полностью сгорел.

По словам Анастасии Арбыкиной, огонь уничтожил все имущество и дорогие для семьи вещи: детские фотографии, бирочки из роддома, первые прядки волос малышек и многое другое. О счастливой жизни в собственном доме остались лишь воспоминания...

Благодаря неравнодушным людям со всех уголков республики для молодой семьи удалось собрать около миллиона рублей. Помимо денег, якутяне передавали Арбыкиным теплые вещи, детскую одежду, средства гигиены и продукты.

- Эта беда еще раз дала понять, что мир не без добрых людей. Спасибо вам, — поблагодарила неравнодушных земляков Анастасия Арбыкина.