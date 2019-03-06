Маленькие помощники ГАИ провели акцию к 8 марта
Дети вручили подарки и напомнили о важности соблюдения ПДД
Дошколята раздали подарки и призвали соблюдать ПДД.
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Маленькие помощники инспекторов дорожного движения провели в торговых центрах Якутска акцию «ЮПИД – с заботой о мамах!».
ЮПИД – юные помощники инспектора движения, активные дошколята, помогающие сотрудникам ГИБДД проводить профилактическую работу с населением.
Дети вручили женщинам полезные подарки: автоледи получили обложки для автодокументов, а пешеходы светоотражающие элементы. Помимо раздачи подарков помощники напомнили о важности соблюдения ПДД и правильной перевозки детей в автомобилях.
ИСТОЧНИК KP.RU