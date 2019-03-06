2019-03-06T09:57:23+03:00
Общество

Маленькие помощники ГАИ провели акцию к 8 марта

Дети вручили подарки и напомнили о важности соблюдения ПДД
Ольга Донская
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Дошколята раздали подарки и призвали соблюдать ПДД.Дошколята раздали подарки и призвали соблюдать ПДД.
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Маленькие помощники инспекторов дорожного движения провели в торговых центрах Якутска акцию «ЮПИД – с заботой о мамах!».

ЮПИД – юные помощники инспектора движения, активные дошколята, помогающие сотрудникам ГИБДД проводить профилактическую работу с населением.

Дети вручили женщинам полезные подарки: автоледи получили обложки для автодокументов, а пешеходы светоотражающие элементы. Помимо раздачи подарков помощники напомнили о важности соблюдения ПДД и правильной перевозки детей в автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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