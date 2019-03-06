А ты проверил свой блин? Роспотребнадзор о безопасности в Масленичную неделю

При выборе готовых к употреблению блинов с различными начинками необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На упаковке должна быть этикетка с наименованием продукции, составом, датой и сроком годности, условиями хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя, показателями пищевой ценности, сведениями о наличии ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств.

Упаковка должна быть целой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, приятного кремового цвета. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц.

Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук.

Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния присмотритесь к условиям реализации: чистое ли у него рабочее место, правильно ли он хранит продукты

Не забывайте о личной гигиене – лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками.

Помните о простых правилах и празднуйте на здоровье!