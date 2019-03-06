В Якутии ребенок получил тяжелейшие травмы по недосмотру воспитателя
В селе Антоновка Нюрбинского района Якутии пятилетняя девочка получила тяжелые травмы. Инцидент произошел в детском саду «Ромашка» в конце января.
Ребенок упал во время игры, когда воспитателя в группе не было. Как сообщается на сайте прокуратуры республики, отсутствие воспитателя на рабочем месте - злостное нарушение должностной инструкции.
Малышку отправили в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и расхождение теменного шва. На воспитателя завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ход следствия находится на контроле Нюрбинской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU