2019-03-06T04:36:38+03:00
Происшествия

В Якутии ребенок получил тяжелейшие травмы по недосмотру воспитателя

Возбуждено уголовное дело
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Прокуратура района взяла на контроль следственные действия.Прокуратура района взяла на контроль следственные действия.Фото: ЯСИА
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В селе Антоновка Нюрбинского района Якутии пятилетняя девочка получила тяжелые травмы. Инцидент произошел в детском саду «Ромашка» в конце января.

Ребенок упал во время игры, когда воспитателя в группе не было. Как сообщается на сайте прокуратуры республики, отсутствие воспитателя на рабочем месте - злостное нарушение должностной инструкции.

Малышку отправили в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и расхождение теменного шва. На воспитателя завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ход следствия находится на контроле Нюрбинской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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