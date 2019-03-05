Лосенка из Якутии отпустят на волю

Лосенка Бээчэ из Якутии отпустят на волю. Такое решение приняло руководство зоопарка «Орто Дойду» и института биологических проблем СО РАН.

- Судьба верхоянского лосенка тронула нас, и мы с удовольствием приняли бы его. Вели переговоры с авиакомпанией «Полярные авиалинии», руководство «полярников» согласилось перевезти лосенка безвозмездно техническим рейсом. В течение месяца мы ждали данный рейс, но, к сожалению, такие заказы бывают весьма редко. А лось растет и входит в период становления самца. Взвесив все плюсы и минусы, было решено выпустить Бээчэ в особо охраняемую природную территорию. Буквально в эти дни я вел переговоры с руководителем дирекции биологических ресурсов Яковом Сивцевым, - поделился директор зопарка Лука Сафонов.

Перед выпуском на волю на лося наденут красный радиоошейник со спутниковой навигацией. Сотрудники института в период адаптации животного будут внимательно следить за всеми его передвижениями и выставят кормушки с сеном.

Освобождение Бээчэ состоится 25 марта.

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