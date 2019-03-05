В Якутске стартовал региональный этап Open Innovations Startup Tour. Уже в третий раз конкурс собирает молодых стартаперов и крупных инвесторов.

В этом году в нем приняли участие 28 человек, отобранных из 188 заявок по всему Дальнему Востоку.

- Еще несколько лет назад, когда мы говорили о якутских программистах и продуктах в IT-отрасли, это многими воспринималось как случайное явление природы. Сейчас, я надеюсь, все уже поняли, что якутское IT — это всерьез и надолго, - сказал на открытии глава республики Айсен Николаев.

Для Якутии информационные технологии стали одним из главных направлений, которые помогут региону улучшить транспортный вопрос, наладить производство и создать продукты, которые будут доступны для мгновенного экспорта за рубеж.

- Качество проектов, которые рассматривали, необычайно высоко. Нас поразила развитая система подготовки ребят, занимающихся предпринимательством, созданная инфраструктура и повестка, которую формирует республика, чтобы эти ребята были успешными, - отметил старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда «Сколково» Александр Чернов.

Старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда «Сколково» Александр Чернов.Фото: ЯСИА

В дальневосточный этап конкурса прошли 28 финалистов, в том числе 24 участника из Якутии. Многие инноваторы будут представлять свои проекты впервые. Например, врач-невролог Николай Сыромятников расскажет жюри о своем устройстве «Домашний реабилитолог» — приборе, который подскажет пациенту необходимые упражнения для реабилитации, запомнит их результаты и даже сможет подбодрить пациента. По словам молодого специалиста, изобретение рассчитано на личное использование пациентом в домашних условиях и будет незаменимо в отдаленных районах.

Главным призом этапа станут 300 тысяч рублей и возможность принять участие в программе «Старт» Фонда содействия инновациям, позволяющей получить два миллиона рублей на развитие стартапа. Лучшие IT-проекты пройдут отбор в акселерационную программу B8, которая начинает действовать на базе якутского IT-парка.

Все победители конкурса проектов получат приглашение на Startup Village - крупнейшую в России и СНГ конференцию для технологических предпринимателей.