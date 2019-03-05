Глава Якутии лично проверил, как реализуются нацпроекты

Глава Якутии Айсен Николаев проверил как реализуются нацпроекты в сфере образования, науки и культуры республики.

В рамках проекта «Образование» планируется увеличение учебных мест в школах республики, открытие новых и реконструкция действующих школ, повышение квалификации учителей.

В рамках нацпроекта «Наука» обсуждается возможности создания Международного центра по испытанию материалов, элементов техники и устойчивости живых систем на Полюсе Холода, Всемирного центра мамонта, научно-испытательного центра по обеспечению устойчивости автомобильных дорог в криолитозоне, научно-образовательного центра «ЭкоАрктика».

Также Якутия реализует региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Запланировано строительство новых и реконструкция действующих домов культуры в сельской местности, развитие сети кинозалов и библиотек.