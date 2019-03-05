2019-03-05T04:40:16+03:00
Общество

Возможна ли комфортная жизнь на Дальнем Востоке, покажет опрос

Создан специальный портал дв2025.рф, где каждый житель России сможет предложить свои идеи по развитию Дальнего Востока
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На портале дв2025.рф зарегистрировано почти 70 тысяч человек.На портале дв2025.рф зарегистрировано почти 70 тысяч человек.
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Возможна ли комфортная жизнь на Дальнем Востоке, покажет опрос. Результаты помогут узнать об основных проблемах и подсказать их решение. Все поступившие предложения будут учитываться при формировании национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

На портале зарегистрировано почти 70 тысяч пользователей и 357 экспертов, которые могут оставлять комментарии и дополнения к размещенным документам.

Программа должна объединить национальные проекты и госпрограммы и стратегии развития всех дальневосточных регионов.

Среди главных направлений Национальной программы –положительная динамика в социальной сфере, развитие экономики и науки.

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Оставить свои предложения по развитию макрорегиона можно на сайте дв2025.рф (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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