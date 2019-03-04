2019-03-04T06:28:47+03:00
Общество

Якутские автоледи отправились в пробег на Полярный круг

Семь женщин собираются преодолеть 5740 километров
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Участницы автопробега.Участницы автопробега.
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Семь якутянок, члены Ассоциации развития гражданских инициатив «Женщина автолюбители Якутии», отправились в автопробег до села Таймалыр, Булунского района. Путь длиною 5740 км займет 20 дней.

- Два года подряд наша Ассоциация становилась победителем конкурса фонда президентских грантов с проектами по продвижению здорового образа жизни. Для жителей села Таймылыр мы привлекли 1,2 млн рублей на создание спортивных секций, социализацию и занятость безработных и малоимущих, улучшение условий жизни неблагополучных семей, доставку стройматериалов и вещей для многодетных и малоимущих семей, — рассказала директор Ассоциации «Женщины автолюбители Якутии» Лена Баишева.

Погрузка строительных материалов для таймылырцев. Фото: Социальные сети

Погрузка строительных материалов для таймылырцев.Фото: Социальные сети

В команду вошли фермер, механик, механизатор, бухгалтер, юрист, специалисты социальной сферы.

Врачи осмотрят и проконсультируют детей и взрослых. Социальные работники окажут благотворительную помощь семьям, дадут консультации по юридическим, финансовым и другим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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