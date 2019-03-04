2019-03-04T04:49:25+03:00
Дом. Семья

Якутский зоопарк «Орто Дойду» готов к встрече гостей

Постояльцы самого северного зоопарка в России переедут на новые «квартиры»
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С приходом весны зоопарк ждут перемены.С приходом весны зоопарк ждут перемены.Фото: ЯСИА
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В якутском зоопарке новый сезон начался с хороших новостей. Часть постояльцев переедут в новые вольеры.

- Животные, которые адаптированы к суровым погодным условиям, спокойно их переносят. А те, кто должен жить в более мягком климате, переводятся в тёплые вольеры, где им создаются все условия, чтобы они успешно перезимовали. В основном, это птицы. Зимуют на улице только филины, полярные совы и глухари, — рассказала ЯСИА заведующая научно-просветительским отделом зоопарка «Орто Дойду» Наталья Софонова.

По наблюдениям сотрудников зоопарка, пережить зиму в наших суровых условиях помогают хорошие корма.

Весной ожидают пополнения у рысей. Они символ зоопарка и единственные представители семейства кошачьих, обитающих на территории Якутии. Очень много якутских котят уехали в зоопарки других городов.

В этом году в «Орто Дойду» построят несколько новых вольеров. Хищников переселят на новые территории. Рядом с белыми медведями будут жить их «родственники» — бурые медведи. Рыси переедут в интересный вольер, приближенный к естественным условиям, с хорошими смотровыми площадками.

«Орто Дойду» - единственный зоопарк, работающий в экстремальных климатических условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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