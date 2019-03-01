Ралли-рейд «Полюс холода»: будет жарко! И очень зрелищно

С 28 по 31 марта в Якутии пройдет традиционный ралли-рейд «Полюс холода». Команды-участники проедут 2142 км из Якутска в Оймякон по территории пяти районов республики.

Первые соревнования прошли в 2011 году. С 2013 года ралли-рейд «Полюс холода» стал ежегодным и проводится под эгидой администрации Якутска. В 2019 году мероприятие получило статус республиканского и пройдет на призы главы Якутии Айсена Николаева.

Как и в прошлом году, автомобилисты будут соревноваться в двух категориях – «Спорт» и «Туризм». И если для участия в первой нужно соблюсти ряд требований, во вторую могут заявиться все желающие.

Костяк соревнований – категория «Спорт», где участвуют только полноприводные авто. Ралли «Полюс холода» проводится по тем же правилам, что и «Париж-Даккар» или «Шелковый путь», известные во всем мире.

В зачет соревнований идут два этапа. На участке Хандыга - Томтор машины едут с заданной средней скоростью, соблюдая ПДД и прибывая на контрольные точки в заданное время. Здесь главное – командная работа. Многое зависит от штурмана, который должен грамотно рассчитать график движения. Давить педаль в пол здесь не надо – это актуально для последнего этапа.

Самый зрелищный, скоростной этап ралли экипажи проходят в Томторе.

Гвоздь программы, самый зрелищный скоростной участок экипажи проходят в Томторе. Трасса будет проложена на территории поселка, вокруг аэропорта, чтобы за гонками могли наблюдать зрители.

Уже зарегистрировались 8 участников. На ралли есть и «постоянники», 5-6 команд, которые каждый год приезжают помериться силами. В этом году зрители смогут понаблюдать за противостоянием сборных Якутска и Алдана – они каждый год выясняют, кто круче, бьются за каждую секунду.

В прошлом году участником ралли-рейда «Полюс холода» стал спортсмен из Чехии. Ранее приезжали из ЮАР, Казахстана, Англии, Монголии и Голландии. В этом году заявку на участие подала команда из Японии.

Главной задачей участников в категории «Туризм» станет выполнение квестовых заданий. Время прохождения дистанции здесь определяющей роли не играет, гонок на скорость у них не будет, ограничений по типу транспорта нет. Так что шансы победить в этой категории есть у всех. Нужны только желание, знания и хороший навигатор.

В 2019 году ралли-рейд пройдет на призы главы Якутии Айсена Николаева.Фото: ЯСИА

По словам председателя федерации автоспорта республики Дмитрия Хватова, сейчас дорога в Томтор очень хорошая, практически автобан – проехать сможет любой автолюбитель. Еще лет десять назад все было совсем по-другому. Хотя бы раз в Оймяконе должен побывать каждый житель Якутии – виды, которые открываются по пути, просто шикарны.

В категории «Спорт» участники поборются за призы главы республики: 80, 50 и 30 тысяч рублей. Победители в категории «Туризм» получат призы от главы Якутска – 30, 20 и 10 тысяч рублей. Сопровождать колонну будут медики «Виктори клиник» и спасатели.

В рамках культурной программы фестиваля «Полюс Холода» пройдут конкурс красоты «Мисс Полюс Холода», концерты, соревнования по биатлону на снегоходах. Гости также смогут посетить ледовую резиденцию Чысхаана и посмотреть парад участников ралли-рейда.