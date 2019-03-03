В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок. Трагедия произошла утром 3 марта в селе Намцы.

Несмотря на то, что пожарные прибыли на место через 6 минут после вызова, дом площадью 64 квадратных метра уже был полностью охвачен огнем.

В огне погибли женщина 1979 года рождения и ее 5-летний сын. Когда начался пожар, женщина была дома с двумя сыновьями.

Она успела позвонить мужу и сообщить о пожаре. Мужчине удалось вынести из горящего здания только старшего сына. В настоящее время за жизнь 7-летнего мальчика борются врачи, он находится в отделении интенсивной терапии местной больницы.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.