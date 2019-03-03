2019-03-03T05:39:09+03:00
Происшествия

В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

За жизнь 7-летнего мальчика борются врачи
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело. Фото: СКР по Якутии.Возбуждено уголовное дело. Фото: СКР по Якутии.
Изменить размер текста:

В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок. Трагедия произошла утром 3 марта в селе Намцы.

Несмотря на то, что пожарные прибыли на место через 6 минут после вызова, дом площадью 64 квадратных метра уже был полностью охвачен огнем.

В огне погибли женщина 1979 года рождения и ее 5-летний сын. Когда начался пожар, женщина была дома с двумя сыновьями.

Она успела позвонить мужу и сообщить о пожаре. Мужчине удалось вынести из горящего здания только старшего сына. В настоящее время за жизнь 7-летнего мальчика борются врачи, он находится в отделении интенсивной терапии местной больницы.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Якутия вошла в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом
Два якутских борца завоевали «бронзу» на турнире в Болгарии
«Мама - мастерица»: в Якутске проходит ярмарка подарков и изделий ручной работы
До конца марта в аэропорту Якутска откроют стойку регистрации «Drop-Off»
В Якутске набирает обороты «мусорный скандал»
Кубок мира по вольной борьбе откроет встреча сборных России и Кубы
В Якутске будут судить женщину, продававшую людям несуществующие квартиры
Все на каток: где покататься на коньках в Якутске
С праздником весны: в авиакомпании «Якутия» - традиционная распродажа билетов
В Якутске поставят памятник государевым ямщикам
Айсен Николаев вошел в первую группу «Национального рейтинга» губернаторов
В Якутии проверят работу системы централизованного оповещения населения