Активный март: спортивные объекты Якутска проведут Дни открытых дверей
Весь март в спортивных объектах Якутске будут проходить Дни открытых дверей. Бесплатно посетить тренажерку, заняться бегом, поплавать в бассейне и записать в секцию ребёнка сможет каждый.
Цель мероприятия - вовлечение жителей республики в систематические занятия спортом.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:
2 марта - ледовый дворец «Эллэй Боотур»
С 09.30 до 10.30 Общая физическая подготовка для детей
С 11.00 до 13.30 Спортивная ритмика
С 13.30 до 14.30 Общая физическая подготовка для взрослых
С 15.00 до 16.00 Аэробика для детей
С 16.30 до 17.30 Аэробика для взрослых
Справки по тел.: 43-35-98
3 марта - стадион «Туймаада»
С 09.00 до 18.00 легкоатлетический манеж. В 12.00 пройдёт мастер-класс по скандинавкой ходьбе.
С 09.00 до 18.00 кардиозал
Справки по тел.: 36-27-19
Кардио-зал: 31-81-19
Всем женщинам, посетившим «День открытых дверей», предоставляется 50% скидка на посещение манежа и кардио-зала.
10 марта - футбольный манеж «Дохсун»
С 09.00 до 14.00, легкоатлетический манеж
С 09.00 до 14.00 кардио-зал на 2 этаже
С 09.00 до 14.00 тренажёрный зал на 1 этаже
Справки по тел.: 40-26-37, 700-219
17 марта - плавательный бассейн «Самородок»
С 09.30 до 12.15, при наличии мед. справки на семейное посещение 3 дорожки
Справки по тел.: 42-41-44
17 марта - плавательный бассейн «Чолбон»
С 09.00 до 13.45, при наличии медсправки – две дорожки на семейное посещение
Справки по тел.: 40-28-12
24 марта – дворец спорта «50 лет Победы»
С 15.00 до 16.00 Мини-футбол для детей 1-4 классы
С 16.00 до 17.00 мини-футбол 5-8 классы
С 17.00 до 18.00 мини футбол 9-11 классы
Мини-футбол взрослые: 20.00-21.30, 21.30-23.00
Настольный теннис: 18.00-19.30
Волейбол: 18.00 до 19.30
Баскетбол: 18.00-19.30
Предварительная запись по тел.: 42-04-19
24 марта - спортивный комплекс «Модун»
Манеж: утренние зарядки с 06.00 до 09.00;
Универсальный зал: волейбол с 09.00 до 13.00;
Универсальный зал: баскетбол и стритбол с 14.00 до 18.00;
Зеркальный зал: национальные настольные игры с 09.00 до 13.00;
Тренажерный зал: общая физическая подготовка с 09.00 до 18.00;
Манеж: оздоровительный бег с 09.00 до 18.00;
Зал борьбы «хапса5ай»: борьба «хапсагай» с 09.00 до 18.00;
Зал мес-рестлинга: мас-рестлинг с 09.00 до 18.00;
Универсальный зал: показательные занятия по северному многоборью с 09.00 до 14.00;
Зеркальный зал: занятия фитнесом - с 09.00 до 14.00.
По игровым видам ведется предварительная запись по тел.: 34-01-91
31 марта - училище олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева
С 09.00 до 18.00, тренажерный зал
Справки по тел.: 33-22-77
ИСТОЧНИК KP.RU