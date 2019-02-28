2019-02-28T11:27:33+03:00
Спорт

Активный март: спортивные объекты Якутска проведут Дни открытых дверей

Можно бесплатно посетить тренажерку, заняться бегом, поплавать в бассейне и записать ребёнка в секцию
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Цель мероприятия - вовлечение жителей республики в систематические занятия спортом.Цель мероприятия - вовлечение жителей республики в систематические занятия спортом.Фото: ЯСИА
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Весь март в спортивных объектах Якутске будут проходить Дни открытых дверей. Бесплатно посетить тренажерку, заняться бегом, поплавать в бассейне и записать в секцию ребёнка сможет каждый.

Цель мероприятия - вовлечение жителей республики в систематические занятия спортом.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ:

2 марта - ледовый дворец «Эллэй Боотур»

С 09.30 до 10.30 Общая физическая подготовка для детей

С 11.00 до 13.30 Спортивная ритмика

С 13.30 до 14.30 Общая физическая подготовка для взрослых

С 15.00 до 16.00 Аэробика для детей

С 16.30 до 17.30 Аэробика для взрослых

Справки по тел.: 43-35-98

3 марта - стадион «Туймаада»

С 09.00 до 18.00 легкоатлетический манеж. В 12.00 пройдёт мастер-класс по скандинавкой ходьбе.

С 09.00 до 18.00 кардиозал

Справки по тел.: 36-27-19

Кардио-зал: 31-81-19

Всем женщинам, посетившим «День открытых дверей», предоставляется 50% скидка на посещение манежа и кардио-зала.

10 марта - футбольный манеж «Дохсун»

С 09.00 до 14.00, легкоатлетический манеж

С 09.00 до 14.00 кардио-зал на 2 этаже

С 09.00 до 14.00 тренажёрный зал на 1 этаже

Справки по тел.: 40-26-37, 700-219

17 марта - плавательный бассейн «Самородок»

С 09.30 до 12.15, при наличии мед. справки на семейное посещение 3 дорожки

Справки по тел.: 42-41-44

17 марта - плавательный бассейн «Чолбон»

С 09.00 до 13.45, при наличии медсправки – две дорожки на семейное посещение

Справки по тел.: 40-28-12

24 марта – дворец спорта «50 лет Победы»

С 15.00 до 16.00 Мини-футбол для детей 1-4 классы

С 16.00 до 17.00 мини-футбол 5-8 классы

С 17.00 до 18.00 мини футбол 9-11 классы

Мини-футбол взрослые: 20.00-21.30, 21.30-23.00

Настольный теннис: 18.00-19.30

Волейбол: 18.00 до 19.30

Баскетбол: 18.00-19.30

Предварительная запись по тел.: 42-04-19

24 марта - спортивный комплекс «Модун»

Манеж: утренние зарядки с 06.00 до 09.00;

Универсальный зал: волейбол с 09.00 до 13.00;

Универсальный зал: баскетбол и стритбол с 14.00 до 18.00;

Зеркальный зал: национальные настольные игры с 09.00 до 13.00;

Тренажерный зал: общая физическая подготовка с 09.00 до 18.00;

Манеж: оздоровительный бег с 09.00 до 18.00;

Зал борьбы «хапса5ай»: борьба «хапсагай» с 09.00 до 18.00;

Зал мес-рестлинга: мас-рестлинг с 09.00 до 18.00;

Универсальный зал: показательные занятия по северному многоборью с 09.00 до 14.00;

Зеркальный зал: занятия фитнесом - с 09.00 до 14.00.

По игровым видам ведется предварительная запись по тел.: 34-01-91

31 марта - училище олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева

С 09.00 до 18.00, тренажерный зал

Справки по тел.: 33-22-77

ИСТОЧНИК KP.RU

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