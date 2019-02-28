Участниками «Стартап Тура» в Якутске станут 30 проектов. В этом году на конкурс стартапов поступило 170 заявок из Якутии, Бурятии, Чукотского автономного округа, Приморского и Хабаровского краев, Ярославля и Москвы.

В полуфинал вышли 30 проектов в трех конкурсных направлениях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Стартаперы будут бороться за денежный приз в 300 тысяч рублей и возможность получить 2 миллиона рублей на развитие проекта. Несколько проектов будет отобрано для участия в акселераторе В8 Фонда развития инноваций Якутии. Все победители получат приглашения на стартап-конференцию Startup Village, которая пройдет в конце мая в «Сколково».

Региональный этап Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» пройдет в IT-парке Якутска 5-6 марта. Принять участие в мероприятии и пообщаться с экспертами смогут все желающие, пройдя предварительную регистрацию.

Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску в регионах перспективных инновационных проектов пройдет в Якутске в третий раз. Команда Стартап Тура уже приезжала в республику в 2014 и 2017 годах. За это время резидентами «Сколково» стали шесть якутских компаний.