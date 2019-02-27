Пьяный житель Якутска угнал машину со спящим в салоне ребенком и врезался на ней в светофор. Инцидент произошел поздно вечером 26 февраля.

Как сообщает пресс-служба полиции Якутска, «Тойоту Камри» угнали с парковки дома №12 по ул. Жорницкого. Как выяснилось, хозяйка авто не закрыла двери на ключ, чем и воспользовался злоумышленник. При этом 28-летний угонщик не заметил спящего на заднем сидении 14-летнего сына автолюбительницы.

В городе был объявлен план «Перехват». Вскоре схожий по ориентировке автомобиль попал в ДТП на перекрестке улиц Дзержинского и Строителей. Угонщик не справился с управлением и на большой скорости врезался в светофорный столб.

Возбуждено уголовное дело.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка с травмами головы. Сам нарушитель получил закрытый перелом грудины со смещением.

Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медосвидетельствования и дачи объяснений. Водительское удостоверение он получил чуть больше года назад.

Возбуждено уголовное дело.