Блогер Илья Варламов снова в Якутии

Московский блогер-урбанист Илья Варламов снова в Якутии. 26 февраля он посетил центр сортировки алмазов АЛРОСА в Мирном.

В офисе алмазной компании к визиту Варламова подготовились: фамилию блогера выложили алмазами. На это потребовалось 21 тысяча карат драгоценного сырья.

Это уже четвертый визит блогера в республику. Илья Варламов признавался в любви к якутской кухне, делал морозные селфи и побывал на Ысыахе, примерив якутский национальный костюм. Одну из своих заметок он назвал просто «Я — якут».

- А какая в Якутии кухня! Здесь же все продукты другие. Вместо говядины — жеребятина! На закуску строганина из чира или замороженная печень. А морошку со льдом и сливками я до сих пор не могу забыть. Якутия – это чистое морозное счастье каждую минуту! Нет в мире места лучше, - писал Варламов.

На этот раз блогер планирует поездку на Ленские столбы и в Оймякон. В Якутске он посетит IT-парк и встретится с активными пользователями соцсетей.

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