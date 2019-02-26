2019-02-26T08:58:50+03:00
Общество

В Якутске пройдет благотворительный вечер в помощь онкобольным детям

На мероприятии состоится аукцион для предпринимателей и показ фильма «Я не твой гуру»
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По данным на декабрь 2018 года, в республике 212 детей, страдающих онкологическими заболеваниями.По данным на декабрь 2018 года, в республике 212 детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
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3 марта в Якутске пройдет благотворительный вечер в помощь онкобольным детям. В рамках мероприятия пройдет закрытый показ фильма Тони Роббинса «Я не твой гуру» и аукцион для предпринимателей.

Фильм «Я не твой гуру» о том, как менять свое мышление, перестать ходить на нелюбимую работу и жить той жизнью, о которой на самом деле мечтаешь. Тони Роббинс – создатель наиболее продающейся и эффективной системы профессионального и личностного развития нашего времени, входит в число ста самых известных в мире знаменитостей по версии Forbes.

Организаторы мероприятия - благотворительный фонд «Праздник жизни» и Наталья Ильина. Все собранные средства будут перечислены трем маленьким якутянам, страдающим онкологическими заболеваниями.

Организаторы мероприятия - Наталья Ильина и благотворительный фонд «Праздник жизни».

Организаторы мероприятия - Наталья Ильина и благотворительный фонд «Праздник жизни».

В России более 40 тысяч смертельно больных детей. Это настольно страшно, что просто не укладывается в голове. В официальном медицинском перечне более пятисот неизлечимых детских болезней. Есть и такие, когда счет идет буквально на дни.

В Якутии работает всего одно отделение детской онкологии на 25 коек. При этом, по данным на декабрь 2018 года, детей, страдающих онкологическими заболеваниями, в республике 212. Обитатели отделения — и пациенты, и персонал — умеют ценить каждую минуту. Ведь они слишком хорошо знают, что такое боль.

У двухлетнего Жени Босикова воспалительная миофибробластическая опухоль. Трехлетней Афине Ноговицыной нужны помощь после трех курсов химиотерапии. А 15-летняя Наташа Коротенко борется с астроцитомой головного и спинного мозга. В их поддержку и организован благотворительный вечер.

Специальными гостями мероприятия станут основатель ассоциации «Подросток» Александр Подголов и зампредседателя координационного совета по предпринимательству мэрии Якутска Ирина Котенко.

Мероприятие пройдет в пабе "Дикая утка" 3 марта в 14.00. Стоимость входного билета - 500 рублей.

Вы тоже можете помочь:

Благотворительный фонд «Праздник жизни»

г. Якутск, ул. Орджоникидзе 47, офис 26

ИНН 1435124821 КПП 143501001

р/с 40703810403001700978

Банк АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г. Якутск

БИК 049805770

КОР. СЧ 30101810300000000770

Наименование платежа: благотворительное пожертвование на уставную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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