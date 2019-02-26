В Якутске пройдет благотворительный вечер в помощь онкобольным детям
3 марта в Якутске пройдет благотворительный вечер в помощь онкобольным детям. В рамках мероприятия пройдет закрытый показ фильма Тони Роббинса «Я не твой гуру» и аукцион для предпринимателей.
Фильм «Я не твой гуру» о том, как менять свое мышление, перестать ходить на нелюбимую работу и жить той жизнью, о которой на самом деле мечтаешь. Тони Роббинс – создатель наиболее продающейся и эффективной системы профессионального и личностного развития нашего времени, входит в число ста самых известных в мире знаменитостей по версии Forbes.
Организаторы мероприятия - благотворительный фонд «Праздник жизни» и Наталья Ильина. Все собранные средства будут перечислены трем маленьким якутянам, страдающим онкологическими заболеваниями.
Организаторы мероприятия - Наталья Ильина и благотворительный фонд «Праздник жизни».
В России более 40 тысяч смертельно больных детей. Это настольно страшно, что просто не укладывается в голове. В официальном медицинском перечне более пятисот неизлечимых детских болезней. Есть и такие, когда счет идет буквально на дни.
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У двухлетнего Жени Босикова воспалительная миофибробластическая опухоль. Трехлетней Афине Ноговицыной нужны помощь после трех курсов химиотерапии. А 15-летняя Наташа Коротенко борется с астроцитомой головного и спинного мозга. В их поддержку и организован благотворительный вечер.
Специальными гостями мероприятия станут основатель ассоциации «Подросток» Александр Подголов и зампредседателя координационного совета по предпринимательству мэрии Якутска Ирина Котенко.
Мероприятие пройдет в пабе "Дикая утка" 3 марта в 14.00. Стоимость входного билета - 500 рублей.
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Благотворительный фонд «Праздник жизни»
г. Якутск, ул. Орджоникидзе 47, офис 26
ИНН 1435124821 КПП 143501001
р/с 40703810403001700978
Банк АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО г. Якутск
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КОР. СЧ 30101810300000000770
Наименование платежа: благотворительное пожертвование на уставную деятельность.
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