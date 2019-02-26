Закопаться в снег, чтобы выжить: история потерявшихся в Анабарском районе

Фото жителей села Юрюнг-Хая, у которых сломался снегоход, опубликовал в своем Instagram глава Якутии Айсен Николаев. Чтобы выжить в тундре, одному из них пришлось трижды полностью закапываться в снег, чтобы поспать.

— Это фотография двух спасённых жителей Юрюнг-Хаи – Егора Васильева (слева) и Михаила Баишева. Когда сломался снегоход, они пошли пешком в сторону Юрюнг-Хаи. Егор Васильев шёл впереди, его друг Михаил – сзади. Через какое-то время Егор оглянулся и не увидел своего товарища. Очень долго искал его, но так и не смог найти. От места, где заметил пропажу, начал оставлять метки. По ним быстро нашли Михаила Баишева. Михаил рассказал, что спал три раза, полностью закапываясь в снег, поэтому не получил обморожений. Отмечу высокопрофессиональные действия якутских спасателей. На месте оперативно был организован штаб местного звена РСЧС во взаимодействии с МВД, пожарной частью и администрацией Анабарского улуса. Поисками наземным способом занимались спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре спасателя Якутского аэромобильного отряда. Сегодня на поиски дополнительно вылетели спасатели Службы спасения Якутии. Поздравляю всех жителей республики с радостной вестью! Благодарю за сочувствие и слова поддержки, - написал Айсен Николаев.

Публикация главы Якутии набрала более двух тысяч "лайков".Фото: Социальные сети

Вечером 23 февраля шестеро жителей села Юрюнг-Хая выехали на трех снегоходах в Красноярский край. До места назначения добрались только двое.

Поисково-спасательная операция в Анабарском районе началась утром 24 февраля. Одного из пропавших обнаружили на заброшенном маяке вечером того же дня. Как выяснилось, их снегоход сломался, и люди потеряли друг друга в пурге. Его напарника нашли днем 25 февраля. Состояние обоих мужчин удовлетворительное, их доставили в больницу села Юрюнг-Хая.

В тот же день завершились поиски двоих оставшихся участников поездки. Как выяснилось, они переночевали на оленеводческом участке №6 и утром уехали в село Сындаско.

В поисково-спасательных мероприятиях были задействованы 12 человек и 7 единиц техники.

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