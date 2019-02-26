2019-02-26T06:55:47+03:00
Происшествия

Закопаться в снег, чтобы выжить: история потерявшихся в Анабарском районе

Один из мужчин блуждал в тундре больше суток
Поделиться:
Состояние обоих мужчин удовлетворительное.Состояние обоих мужчин удовлетворительное.
Изменить размер текста:

Фото жителей села Юрюнг-Хая, у которых сломался снегоход, опубликовал в своем Instagram глава Якутии Айсен Николаев. Чтобы выжить в тундре, одному из них пришлось трижды полностью закапываться в снег, чтобы поспать.

— Это фотография двух спасённых жителей Юрюнг-Хаи – Егора Васильева (слева) и Михаила Баишева. Когда сломался снегоход, они пошли пешком в сторону Юрюнг-Хаи. Егор Васильев шёл впереди, его друг Михаил – сзади. Через какое-то время Егор оглянулся и не увидел своего товарища. Очень долго искал его, но так и не смог найти. От места, где заметил пропажу, начал оставлять метки. По ним быстро нашли Михаила Баишева. Михаил рассказал, что спал три раза, полностью закапываясь в снег, поэтому не получил обморожений. Отмечу высокопрофессиональные действия якутских спасателей. На месте оперативно был организован штаб местного звена РСЧС во взаимодействии с МВД, пожарной частью и администрацией Анабарского улуса. Поисками наземным способом занимались спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре спасателя Якутского аэромобильного отряда. Сегодня на поиски дополнительно вылетели спасатели Службы спасения Якутии. Поздравляю всех жителей республики с радостной вестью! Благодарю за сочувствие и слова поддержки, - написал Айсен Николаев.

Публикация главы Якутии набрала более двух тысяч "лайков". Фото: Социальные сети

Публикация главы Якутии набрала более двух тысяч "лайков".Фото: Социальные сети

Вечером 23 февраля шестеро жителей села Юрюнг-Хая выехали на трех снегоходах в Красноярский край. До места назначения добрались только двое.

Поисково-спасательная операция в Анабарском районе началась утром 24 февраля. Одного из пропавших обнаружили на заброшенном маяке вечером того же дня. Как выяснилось, их снегоход сломался, и люди потеряли друг друга в пурге. Его напарника нашли днем 25 февраля. Состояние обоих мужчин удовлетворительное, их доставили в больницу села Юрюнг-Хая.

В тот же день завершились поиски двоих оставшихся участников поездки. Как выяснилось, они переночевали на оленеводческом участке №6 и утром уехали в село Сындаско.

В поисково-спасательных мероприятиях были задействованы 12 человек и 7 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии разыскивают трех человек, потерявшихся во время пурги

Поиски осложняют метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья утонувшего топ-менеджера «Почты России» через суд требует у фитнес-клуба 3.5 миллиона рублей
По мнению родственников, во всем виноваты сотрудники «Спорт лайн клаб», которые не провели инструктаж для Максима Парамонова, хотя он говорил, что не умеет плавать
Новости 24
В бизонарии «Усть-Буотама» открыли новый сезон
За год многодетным семьям Якутии планируют выдать более трех тысяч бесплатных участков
Исследование экологического состояния Вилюйской группы районов обойдется в 300 млн рублей
Жители Якутска проголосуют за лучшее общественное пространство
Открыта регистрация на «Якутский Полумарафон-2019»
У административной комиссии Якутска - новый председатель
Все пропавшие в Анабарском районе найдены
325 поселений Якутии вошли в «группу риска» по лесным пожарам
Прожиточный минимум в Якутии составил 16 667 рублей
Владимир Федоров ответит на вопросы жителей Якутска в прямом эфире
На второй день Кубка мира по вольной борьбе в Якутске в продаже осталось меньше ста билетов
Лже-сотрудник службы безопасности оставил 21-летнего жителя Якутии без сбережений
В День защитника Отечества на дорогах Якутии были задержаны 23 пьяных водителя
Треть «черных» кредиторов Дальнего Востока работали в Якутии
«Яфановская» больница Якутска войдет в структуру минздрава республики
В селах и городах Якутии восстановят памятники якутянам – участникам Великой Отечественной
Онкоцентр и кардиодиспансер в Якутске могут получить японскую «начинку»
«Дети Азии» вернутся на родину в 2024 году
В Якутске прекрасная половина инспекторов ДПС поздравила водителей с праздником
В Якутске начал работу сервис такси Uber
У городского портала One Click Yakutsk – новый руководитель
На Кубок мира в Якутск приедут легенды мировой борьбы из Японии
Якутия вошла в топ-5 регионов в контексте «майского» указа президента страны
Блинный аукцион и метание метлы: 10 марта в Якутске отпразднуют Масленицу