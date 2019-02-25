2019-02-25T11:41:22+03:00
Общество

В Якутске ушел с молотка второй из четырех джипов мэрии

Авто было продано за два с небольшим миллиона рублей
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Внедорожник находился на балансе «Агентства по развитию территорий» муниципалитета.Внедорожник находился на балансе «Агентства по развитию территорий» муниципалитета.
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В Якутске ушел с молотка второй из четырех джипов мэрии - Toyota Land Cruiser 2013 года. Внедорожник находился на балансе «Агентства по развитию территорий» муниципалитета.

Объявления о торгах были размещены на сайте якутск.рф в разделе «Торги» и на сайте torgi.gov.ru. Авто было продано за 2 040 552,5 рублей.

- Стоимость внедорожника снижена от первоначальной на 5%. Часть средств, полученных от торгов, пойдет на погашение задолженности муниципального предприятия, - отметила начальник Департамента имущественных и земельных отношений мэрии Жанна Якименко.

В декабре 2018 года на торгах был продан внедорожник Toyota Land Cruiser 2007 года.

На вырученные от продажи четырех автомобилей представительского класса средства мэрия Якутска планировала организовать социальное такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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