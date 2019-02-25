2019-02-25T08:36:09+03:00
Происшествия

В Якутии обнаружили одного из трех потерявшихся в тундре людей

Судьба еще двух человек пока остается неизвестной
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Спасатели обнаружили мужчину в семи километрах от села Юрюнг-Хая.Спасатели обнаружили мужчину в семи километрах от села Юрюнг-Хая.
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В Якутии обнаружили одного из трех потерявшихся в тундре людей. Мужчина пешком блуждал по морозу почти двое суток.

23 февраля шесть человек на трёх снегоходах выехали в село Сындасско Красноярского края. В пути их застигла пурга. До места назначения добрались лишь два человека, ехавшие на одном из снегоходов.

Вечером 24 февраля нашелся третий участник путешествия. По словам мужчины, их снегоход сломался, напарника он потерял и решил вернуться обратно.

Еще одного потерявшегося спасателям удалось обнаружить сегодня в семи километрах от Юрюнг-Хая. Его доставили в поселок, состояние мужчины удовлетворительное.

Сейчас активно ведутся поиски наземным путем еще двоих человек. Их судьба пока остается неизвестной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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