2019-02-25T06:46:49+03:00
Происшествия

В Якутии разыскивают трех человек, потерявшихся во время пурги

Поиски осложняют метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду
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Сегодня погода прояснилась, ведется наземный поиск людей.Сегодня погода прояснилась, ведется наземный поиск людей.Фото: ЯСИА
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В Якутии ищут трех человек, потерявшихся во время пурги. Инцидент произошел в Анабарском районе.

По информации Госкомбезопасности жизнедеятельности республики, 23 февраля шесть человек на трёх снегоходах выехали в село Сындасско Красноярского края. В пути их застигла сильная пурга. В итоге до места назначения добрались лишь двое, ехавшие на одном из снегоходов.

Один из пассажиров второго снегохода вышел на связь вечером 24 февраля. Мужчина рассказал, что их транспорт сломался около полуночи. Он потерял напарника и решил пойти пешком обратно. Его вскоре нашли и доставили в село Юрюнг-Хая, откуда они уехали накануне. Состояние мужчины удовлетворительное.

Судьба трёх человек пока остается неизвестной. Организован штаб местного звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ведется наземный поиск людей, подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре опытных спасателя Якутского аэромобильного отряда. Организовано взаимодействие с МВД, пожарной частью и администрацией Анабарского района.

Поиски осложняют погодные условия: ночью мела метель, шел обложной снег и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Сегодня погода прояснилась.

В октябре 2018 года в Анабарском районе потерялись три человека, которые выехали на снегоходе «Буран» в село Юрюнг-Хая. Они потеряли ориентир в темноте и пока искали дорогу, закончилось топливо.

Шесть дней отец и дочь Туприны и друг семьи Федор Спиридонов блуждали в анабарской тундре. В поисках людей были задействованы пять поисковых групп, восемь снегоходов и вертолет. Их обнаружила группа Ильи Попова, которым повезло наткнуться в тундре на следы потерявшихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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