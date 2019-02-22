2019-02-22T06:34:20+03:00
Происшествия

В Якутске «накрыли» членов преступной группировки, больше двух лет торговавших наркотиками

При обыске у подозреваемых изъяли три тысячи разовых доз «синтетики»
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Местная группировка была частью организованного преступного сообщества с 53 отделениями по всей России.Местная группировка была частью организованного преступного сообщества с 53 отделениями по всей России.
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В Якутске «накрыли» членов преступного сообщества, больше двух лет торговавших наркотиками. Они организовали канал поставки «синтетики» на территорию Якутии.

Как сообщили КП в Якутии в пресс-службе ФСБ республики, местная группировка была частью организованного преступного сообщества со сложной организационно-иерархической структурой и 53 отделениями по всей России. Для реализации «товара» был создан интернет-магазин, распространителей на местах находили через форумы и соцсети.

Активная деятельность банды в Якутии началась в декабре 2016 года. «Оператор» дальневосточных филиалов привлек в качестве закладчиков трех россиян и двух граждан Киргизии, живущих в Якутске. Впоследствии они нашли еще двух сообщников.

В ходе оперативных мероприятий в тайниках и автомобилях подозреваемых было обнаружено более трех тысяч разовых доз «синтетики» общим весом больше килограмма.

Возбуждены уголовные дела за организацию преступного сообщества и незаконный оборот наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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