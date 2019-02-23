2019-02-23T15:47:02+03:00
Спорт

Якутск намерен провести лучший в истории Кубок мира по вольной борьбе

До начала соревнований осталось 20 дней
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Сегодня в ЦСП «Триумф» завершаются ремонтные работы.Сегодня в ЦСП «Триумф» завершаются ремонтные работы.
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23 февраля Айсен Николаев проконтролировал ход подготовки к Кубку Мира по вольной борьбе в Центре спортивной подготовки «Триумф». До старта соревнований в Якутске осталось 20 дней.

На Кубок мира съедутся восемь лучших команд: Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Турция, Монголия и Иран. Глава республики осмотрел все локации, где будут проходить схватки, жить и тренироваться спортсмены, а также зону медицинского контроля и реабилитации.

Сегодня в ЦСП «Триумф» завершаются ремонтные работы. Утверждены схемы транспортных маршрутов, расписан тренировочный процесс участников соревнований. Подготовлены номера в гостиницах города для размещения участников и гостей, разработано специальное меню с учетом традиций каждой страны-участницы Кубка.

Место проведения соревнований, тренировочные зоны, зоны аккредитации и встречи гостей и участников будут оформлены в едином стиле. Сейчас проходит инструктаж и обучение волонтеров, задействованных на Кубке мира.

Чтобы избежать скопления зрителей в зоне досмотра, Айсен Николаев порекомендовал продумать схему трехточечного пропуска в здание комплекса. Для комфортного просмотра схваток для зрителей боковых секторов будут установлены дополнительные экраны.

В дни проведения соревнований в трех крупных торговых центрах столицы республики будут установлены борцовские помосты. Горожане смогут приобщиться к главному спортивному мероприятию года, приняв участие в промо-акциях.

- Мы удостоились чести провести мероприятие мирового уровня в республике. Восемь лет Кубок мира по вольной борьбе не проводился в России, и восемь лет Россия не побеждала в нем. Зная, как в нашей республике любят этот вид спорта, я уверен, что мы проведем лучший Кубок мира в истории, - отметил Айсен Николаев.

До старта Кубка мира по вольной борьбе в Якутске осталось 20 дней. Соревнования пройдут в ЦСП «Триумф» 16-17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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