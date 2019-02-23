2019-02-23T07:15:09+03:00
Происшествия

В Якутии машина на полном ходу протаранила дом, два человека погибли

Водитель госпитализирован с травмами головы и переломами ребер
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По результатам медосвидетельствования в момент аварии водитель был трезв.По результатам медосвидетельствования в момент аварии водитель был трезв.
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В Якутии иномарка на полном ходу врезалась в стену дома, погибли два человека.

ДТП произошло вечером 22 февраля в Усть-Янском районе республики.

Как выяснилось, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200», совершая обгон, врезался в стену дома. Аварийно-спасательные работы проводили сотрудники районной противопожарной службы, которые первыми прибыли на место ДТП.

Оба находившихся в иномарке пассажира погибли. Водитель госпитализирован с травмами головы и переломами ребер. Медосвидетельствование не выявило факта употребления им алкогольных напитков.

Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, авария произошла на прямом участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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