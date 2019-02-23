В Якутии машина на полном ходу протаранила дом, два человека погибли
В Якутии иномарка на полном ходу врезалась в стену дома, погибли два человека.
ДТП произошло вечером 22 февраля в Усть-Янском районе республики.
Как выяснилось, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200», совершая обгон, врезался в стену дома. Аварийно-спасательные работы проводили сотрудники районной противопожарной службы, которые первыми прибыли на место ДТП.
Оба находившихся в иномарке пассажира погибли. Водитель госпитализирован с травмами головы и переломами ребер. Медосвидетельствование не выявило факта употребления им алкогольных напитков.
Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, авария произошла на прямом участке дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU