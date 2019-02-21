2019-02-21T05:45:50+03:00
Общество

Трое якутских школьников награждены знаком «Горячее сердце»

Награда вручается молодым людям до 23 лет, проявившим неравнодушие и пришедшим на помощь людям
Поделиться:
Торжественная церемония награждения пройдет 1 марта в зале Славы музея Победы на Поклонной горе.Торжественная церемония награждения пройдет 1 марта в зале Славы музея Победы на Поклонной горе.
Изменить размер текста:

В 2019 году лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» стали три школьника из Якутии: Андрей Слепцов, Василий Терентьев и Максим Кудрин (посмертно). Награда вручается детям и молодым людям в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

В 2019 году лауреатами «Горячего сердца» стали 140 человек (четверо из них посмертно) и пять общественных организаций. Торжественная церемония награждения пройдет 1 марта в зале Славы музея Победы на Поклонной горе.

7-классник Андрей Слепцов из села Ытык-Кюель Таттинского района дважды спас тонущих людей. В июле 2017 года Андрею с друзьями удалось уберечь от гибели целую семью — бабушку и двух ее внуков. Год спустя мальчик вытащил из реки Татта тонущего пятиклассника.

2 июля 2018 года 13-летний Вася Терентьев из села Тосу Вилюйского района помог своему отцу Василию Андреевичу вытащить на берег четырех школьниц, которые попали в ловушку течения и водоворотов на реке Вилюй. К сожалению, обессилевший мужчина не смог сам выбраться из реки, спасти его не удалось.

11-летний Максим Кудрин из села Булгунняхтах Хангаласского улуса погиб от рук соседа. Массовое убийство произошло 24 мая 2018 года. В тот день 65-летний житель села застрелил из ружья пятерых человек.

Социально значимый проект «Горячее сердце» реализуется с ноября 2013 года. За шесть лет в оргкомитет поступило более 6300 представлений, награды удостоены 835 ребят и общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
В Якутске пройдет традиционная зимняя велогонка
Герметичность трубопровода на Средневилюйском месторождении восстановлена
Сотрудница профилактория в Мирном не донесла до кассы полмиллиона рублей
За месяц на дорогах Якутии погибли два пешехода, еще 13 получили травмы
Глава одного из наслегов Якутии присвоил бюджетные деньги, чтобы улучшить свое материальное положение
В Якутии повысили зарплату бюджетникам, не вошедшим в «майские указы»
Всем спорта: «Модун» проводит День открытых дверей
В Якутии сняли с продажи меховые изделия на 2 млн рублей
На дорогах Якутии пройдут массовые проверки
В Якутске пройдет благотворительная акция «Подари тепло»
На Ленских столбах водрузили флаг международных соревнований WorldSkills
Жители Якутии выберут лучшего работника жилищно-коммунального хозяйства
В Якутске выступят звезды итальянской оперы