Трое якутских школьников награждены знаком «Горячее сердце»

В 2019 году лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» стали три школьника из Якутии: Андрей Слепцов, Василий Терентьев и Максим Кудрин (посмертно). Награда вручается детям и молодым людям в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

В 2019 году лауреатами «Горячего сердца» стали 140 человек (четверо из них посмертно) и пять общественных организаций. Торжественная церемония награждения пройдет 1 марта в зале Славы музея Победы на Поклонной горе.

7-классник Андрей Слепцов из села Ытык-Кюель Таттинского района дважды спас тонущих людей. В июле 2017 года Андрею с друзьями удалось уберечь от гибели целую семью — бабушку и двух ее внуков. Год спустя мальчик вытащил из реки Татта тонущего пятиклассника.

2 июля 2018 года 13-летний Вася Терентьев из села Тосу Вилюйского района помог своему отцу Василию Андреевичу вытащить на берег четырех школьниц, которые попали в ловушку течения и водоворотов на реке Вилюй. К сожалению, обессилевший мужчина не смог сам выбраться из реки, спасти его не удалось.

11-летний Максим Кудрин из села Булгунняхтах Хангаласского улуса погиб от рук соседа. Массовое убийство произошло 24 мая 2018 года. В тот день 65-летний житель села застрелил из ружья пятерых человек.

Социально значимый проект «Горячее сердце» реализуется с ноября 2013 года. За шесть лет в оргкомитет поступило более 6300 представлений, награды удостоены 835 ребят и общественных организаций.