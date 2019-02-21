2019-02-21T05:16:49+03:00
Звезды

«Интересная жизнь»: в Москве пройдет премьера фильма о путешествии в Якутию

Главный герой роуд-муви отправляется в путь, чтобы постичь тайну якутского кинобума
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Фильм был участником Недели российского кино в Рио де Жанейро и получил приз за лучший сценарий на кинофестивале «Амурская Осень».Фильм был участником Недели российского кино в Рио де Жанейро и получил приз за лучший сценарий на кинофестивале «Амурская Осень».
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24 февраля в «Доме кино» в Москве состоится премьера фильма о путешествии в Якутию «Интересная жизнь». По сюжету главный герой картины, комедийный актёр Алексей Юдников, отправляется в республику за главной ролью в якутском кино.

Свое путешествие он освещает в видео-блоге на Youtube. Долгий путь героя – это своеобразное «роуд-муви», полное неожиданных встреч, приключений, любви, открытий и потерь. Через его взгляд, через его восприятие мы из современной, суетной и жесткой жизни, оказываемся в загадочном мире якутского кинематографа, который переживает сейчас настоящий подъём, пишет портал Travel Russian News.

- Что вы знаете про Якутский Голливуд? Вот и мне ничего не было известно, а в этой части нашей необъятной страны снимается большое количество фильмов: ярких, смешных, грустных, талантливых. И это всё происходит в нашей стране, с нами, а мы этого ничего не знаем, не видим, - говорит режиссер фильма Анна Яновская.

«Интересная жизнь» — это возможность рассказать о Якутии россиянам и мировому культурному сообществу. Натурные съёмки проводились с использованием аппаратуры Canon при температуре минус 45 градусов.

Фильм был участником Недели российского кино в Рио де Жанейро и получил приз за лучший сценарий на кинофестивале «Амурская Осень». Также отмечены работа оператора Семёна Аманатова и исполнитель главной роли Алексей Юдников. Режиссера картины Анну Яновскую жюри наградило «За неординарное совмещение жанров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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