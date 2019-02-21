Прием заявок на конкурс «Цифровой регион» для дальневосточников продлен до 24 февраля

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour фонда «Сколково» продлен до 24 февраля. Конкурс пройдет в Якутске 5-6 марта.

У стартаперов из Якутии и регионов Дальнего Востока есть возможность успеть зарегистрировать свои проекты, найти инвесторов и партнеров, выиграть 300 тысяч рублей и приглашение на конференцию Startup Village.

В этом году конкурс проводится по трем направлениям: индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии.

- Я рекомендую всем технологическим предпринимателям обязательно подавать заявку на конкурс. Даже если не удастся победить, само участие будет полезно для продвижения проекта. На площадке Стартап Тура обычно собираются от 300 до 500 человек, которые заинтересованы в технологическом предпринимательстве. Это ваши потенциальные партнеры, инвесторы или покупатели, и знакомство с ними не будет лишним, - отмечает генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

В жюри будут представители Фонда развития инноваций Якутии, которые пригласят самых перспективных стартаперов в Акселератор «Б8» — программу ускоренного развития инновационных проектов. Участники акселератора получат до 2 миллионов рублей на развитие проекта и команды, рабочее место в коворкинге IT-парка, поддержку международной сети менторов и многое другое.

Двухдневная программа Стартап Тура в Якутске включает в себя менторские сессии, образовательные мероприятия, свободное общение с бизнес-ангелами и коучами. Все победители конкурса стартапов получат пригласительные на Startup Village – крупнейшую в России и СНГ конференцию для технологических предпринимателей.

Прием заявок продлится до 24 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Open Innovations Startup Tour и оставить заявку в личном кабинете.

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.

В 2019 году Open Innovations Startup Tour посетит Кемерово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набережные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск.