2019-02-20T09:07:37+03:00
Авто

В Якутии пройдет традиционный ралли-рейд «Полюс холода-2019»

Участникам состязаний предстоит преодолеть 2149 километров
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Испытать себя и принять участие в гонке могут все желающие.Испытать себя и принять участие в гонке могут все желающие.
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С 27 по 31 марта в Якутии пройдет традиционный ралли-рейд «Полюс -019» на призы главы республики. Участникам состязаний предстоит преодолеть 2149 километров по маршруту Якутск – Томтор – Якутск.

Участников чемпионата разделят на две категории. В категории «СПОРТ» участвуют исключительно полноприводные автомобили категории «В» и «С». Соревнования проводятся по принципу любительского ралли, где машины движутся по дорогам общего пользования с заданной средней скоростью, выполняя требования всех дорожных знаков.

Соревнования проводятся в двух категориях: по принципу любительского ралли и по правилам спортивного ориентирования.

Соревнования проводятся в двух категориях: по принципу любительского ралли и по правилам спортивного ориентирования.

В категории «ТУРИЗМ» могут участвовать любые автомобили. Соревнования проводятся по правилам спортивного ориентирования по картам, координатам GPS, историко-краеведческим заданиям, графическому и/или текстовому описанию маршрута.

Испытать себя и принять участие в гонке могут все желающие. Регистрация участников - на сайте Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Якутии.

Ралли-рейд «Полюс холода-2019» стартует 27 марта с 202 микрорайона в Якутске.

Ралли-рейд «Полюс холода-2019» стартует 27 марта с 202 микрорайона в Якутске.

Республиканский ралли-рейд «Полюс холода 2019» стартует 27 марта с 202 микрорайона в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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