На газоконденсатном месторождении в Якутии произошла утечка метанола
На Средневилюйском газоконденсатном месторождении в Якутии зафиксирована утечка метанола. Инцидент произошел в поселке Кызыл-Сыр в Вилюйском районе республики.
На место происшествия выехали инспекторы государственного экологического надзора. Они обследовали трассу метанолопровода и отобрали пробы природных сред. В ходе рейда были обнаружены следы разлива неизвестного вещества, предположительно метанола.
По словам представителей компании «ЯТЭК», которая эксплуатирует месторождение, утечка, по всей вероятности, произошла из-за не герметичности технологического трубопровода от скважин.
Как сообщается на сайте Минэкологии Якутии, материалы дела будут переданы в управление республиканского Росприроднадзора.
Средневилюйское газоконденсатное месторождение расположено в 60 км к востоку от Вилюйска. Входит в состав Лено-Вилюйской газонефтеносной провинции.
Это месторождение – основной объект добычи газа в Якутии, разрабатывается с 1975 года. В сутки здесь добывается 7,5-8 млн кубометров газа.
ИСТОЧНИК KP.RU