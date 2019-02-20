2019-02-20T06:43:08+03:00
Происшествия

На газоконденсатном месторождении в Якутии произошла утечка метанола

Материалы дела будут переданы в управление республиканского Росприроднадзора
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Инспекторы государственного экологического надзора обследовали метанолопровод и отобрали пробы природных сред.Инспекторы государственного экологического надзора обследовали метанолопровод и отобрали пробы природных сред.
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На Средневилюйском газоконденсатном месторождении в Якутии зафиксирована утечка метанола. Инцидент произошел в поселке Кызыл-Сыр в Вилюйском районе республики.

На место происшествия выехали инспекторы государственного экологического надзора. Они обследовали трассу метанолопровода и отобрали пробы природных сред. В ходе рейда были обнаружены следы разлива неизвестного вещества, предположительно метанола.

По словам представителей компании «ЯТЭК», которая эксплуатирует месторождение, утечка, по всей вероятности, произошла из-за не герметичности технологического трубопровода от скважин.

Как сообщается на сайте Минэкологии Якутии, материалы дела будут переданы в управление республиканского Росприроднадзора.

Средневилюйское газоконденсатное месторождение расположено в 60 км к востоку от Вилюйска. Входит в состав Лено-Вилюйской газонефтеносной провинции.

Это месторождение – основной объект добычи газа в Якутии, разрабатывается с 1975 года. В сутки здесь добывается 7,5-8 млн кубометров газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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