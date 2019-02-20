На газоконденсатном месторождении в Якутии произошла утечка метанола

Потерявшегося в лесу на Лосином острове мальчика мать в этот день возила к батюшке для изгнания бесов

Чтобы вылечить сына, женщина перепробовала все: от бурятских шаманов до филиппинских целителей, и даже взяла огромный кредит [эксклюзив kp.ru]