2019-02-19T12:27:12+03:00
Спорт

Все на лыжи: в Якутии будут развивать зимние виды спорта

Основной спортивной базой станут Алданский и Нерюнгринский районы
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На прошедших зимних играх «Дети Азии» все 6 медалей в копилку сборной Якутии принесли лыжники и биатлонисты.На прошедших зимних играх «Дети Азии» все 6 медалей в копилку сборной Якутии принесли лыжники и биатлонисты.Фото: ЯСИА
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Все 6 медалей в копилку сборной Якутии на прошедших зимних играх «Дети Азии» принесли лыжники и биатлонисты. В остальных видах спорта отличиться якутянам не удалось.

Над развитием зимних видов спорта и достижением высоких результатов задумались в Минспорта республики. По словам главы ведомства Иннокентия Григорьева, в 2019 году в Алдане начнётся строительство хоккейной арены, а в столице Якутии в ближайшие годы появится Дворец зимних видов спорта.

Основной спортивной базой станут Алданский и Нерюнгринский районы республики с хорошими климатическими и географическими условиями для подготовки спортсменов. Планируется разработать концепцию дальнейшего развития зимних видов спорта.

- Мы рассчитываем, что третьи или четвертые зимние игры «Дети Азии» пройдут на родине, в Якутии. Для этого нам надо развивать спортивную инфраструктуру. Думаю, руководство республики нас в этом поддержит. Потенциал у нас есть, и это доказали наши дети, — отметил глава Минспорта Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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