2019-02-19T06:42:25+03:00
Общество

«Гордость Якутии»: сбор заявок в номинации «Народный дипломат» продлен до 3 марта

Финальное голосование пройдет 18-22 марта
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Организатор премии «Гордость Якутии» – холдинг «Сахамедиа».Организатор премии «Гордость Якутии» – холдинг «Сахамедиа».Фото: ЯСИА
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Cбор заявок в номинации «Народный дипломат» премии «Гордость Якутии» продлен до 3 марта. Отборочное голосование в этой номинации пройдет 11-15 марта, финальное – 18-22 марта.

В республике людей, занимающихся внешней политикой, гораздо меньше, чем учителей и врачей. Поэтому организаторы ставят перед собой задачу охватить как можно больше участников.

Человек, претендующий на премию «Народный дипломат», должен индивидуально или в команде заниматься продвижением республики за ее пределами и способствовать, таким образом, развитию международных связей. Это могут быть культурные, научные, образовательные, спортивные и другие проекты, привлекающие жителей зарубежных стран. При этом иметь образование в области международных отношений или работать в этой сфере не обязательно.

Узнайте больше можно по телефону: 8-964-416-50-00 (звонки, WhatsАpp), е-mail: gordost-yakutii@mail.ru.

Организатор премии «Гордость Якутии» – холдинг «Сахамедиа». Проект реализуется в рамках Года консолидации в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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