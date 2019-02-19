«Гордость Якутии»: сбор заявок в номинации «Народный дипломат» продлен до 3 марта

Cбор заявок в номинации «Народный дипломат» премии «Гордость Якутии» продлен до 3 марта. Отборочное голосование в этой номинации пройдет 11-15 марта, финальное – 18-22 марта.

В республике людей, занимающихся внешней политикой, гораздо меньше, чем учителей и врачей. Поэтому организаторы ставят перед собой задачу охватить как можно больше участников.

Человек, претендующий на премию «Народный дипломат», должен индивидуально или в команде заниматься продвижением республики за ее пределами и способствовать, таким образом, развитию международных связей. Это могут быть культурные, научные, образовательные, спортивные и другие проекты, привлекающие жителей зарубежных стран. При этом иметь образование в области международных отношений или работать в этой сфере не обязательно.

Узнайте больше можно по телефону: 8-964-416-50-00 (звонки, WhatsАpp), е-mail: gordost-yakutii@mail.ru.

Организатор премии «Гордость Якутии» – холдинг «Сахамедиа». Проект реализуется в рамках Года консолидации в республике.