2019-02-19T05:30:48+03:00
Общество

На портале дв2025.рф выбирают лучшие предложения по развитию Дальнего Востока

Якутия по-прежнему лидирует по количеству инициатив
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Обработкой всех поступивших предложений занимается ВЦИОМ.Обработкой всех поступивших предложений занимается ВЦИОМ.Фото: Архив "КП"
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На портале дв2025.рф выбирают лучшие предложения по развитию Дальнего Востока. С 18 февраля открыто голосование по трем направлениям: работа органов власти, дальневосточный гектар и экология.

Голосование позволит сформировать рейтинг актуальности и востребованности мер, которые должны войти в Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года.

Портал дв2025.рф заработал 15 декабря. За полтора месяца в системе зарегистрировались более 62 тысяч пользователей, которые оставили около 15 тысяч предложений.

Якутия по-прежнему лидирует по количеству инициатив – на сегодняшний день жители республики подали уже 3027 предложений. В категории «Транспорт» лидирует вопрос строительства моста через Лену и снижения цен на авиабилеты внутри республики. В категории «Здравоохранение» люди выступают за улучшение качества медобслуживания, обеспечение больниц и поликлиник современной аппаратурой. В категории «Экология» поднимаются проблемы строительства водоочистных сооружений и утилизации отходов.

Обработкой всех поступивших предложений занимается ВЦИОМ. Из них будут отобраны уникальные, которые не повторяют другие. По ним и пройдут голосования. Собранные предложения также рассмотрят рабочие группы и Общественные палаты регионов.

Как отметили в Минвостокразвития, предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут прорабатываться дальше.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума.

Сбор инициатив продолжится до 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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