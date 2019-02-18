В Якутии полицейский спас мужчину, который отравился угарным газом в собственном гараже

В Алданском районе Якутии полицейский спас 35-летнего мужчину, который отравился угарным газом в собственном гараже. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности и решительным действиям старшего оперуполномоченного, капитана полиции Сергея Басовского.

Проводя обход, он заметил приоткрытую створку ворот в одном из гаражей, сквозь которую пробивался свет. Открыв дверь, оперуполномоченный почувствовал сильный запах выхлопных газов.

За припаркованным автомобилем он увидел лежащего на полу молодого человека, который был без сознания. Сергей Басовский вытащил его на свежий воздух и привел в чувство. Впоследствии медики диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом.

Вскоре 35-летний мужчина пришел в себя и рассказал полицейским, как все было. Ремонтируя в гараже свою машину, он несколько раз заводил двигатель, а через некоторое время почувствовал сильную слабость и упал на пол. Теперь мужчина шутит, что будет отмечать день рождения два дня подряд – эта история произошла 9 февраля, аккурат накануне его дня рождения.

О поступке Сергея Басовского коллеги узнали лишь спустя несколько дней, от родственников спасенного мужчины. Теперь в руководстве райотдела МВД думают о поощрении капитана.