Борцовский март: в Якутске готовятся к главному спортивному событию года

16-17 марта в Якутске пройдет Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. Россия примет соревнования впервые после 8-летнего перерыва.

Нынешний март станет настоящим праздником для якутских любителей борьбы. В течение этого месяца республика примет сразу несколько крупных соревнований. 1-3 марта в Нерюнгри пройдет чемпионат ДФО по вольной борьбе. 7-10 марта состоится традиционный турнир памяти Романа Дмитриева, на который приедут порядка 14 команд и около 140 спортсменов. 22-24 марта пройдет Чемпионат республики памяти Н.Н.Тарского, а 28 марта – международный турнир по вольной борьбе среди юношей. Но гвоздем программы, безусловно, станет предолимпийский Кубок мира.

От нашей сборной на домашнем Кубке мира по вольной борьбе ждут только победы, однако борьба предстоит очень серьезная. Слабых команд на таких соревнованиях не бывает.

В группе А встретятся Россия, Куба, Япония и Турция. Уже известно, что в составе японской команды на ковер в Якутске выйдут два действующих чемпиона мира. Точный состав сборной России станет известен в начале марта.

В группу В попали США, Грузия, Иран и Монголия. В составе американской сборной, которая считается одной из фаворитов соревнований, на ковер выйдут восходящие звезды борьбы и, возможно, будущие олимпийские чемпионы.

Гости начнут прибывать в Якутск 12-13 марта. Сопровождать спортсменов, работать живыми указателями и помогать судьям на спортивной арене будут 100 волонтеров.

Вольная борьба в Якутии – это спорт №1, самый любимый и самый массовый. Поэтому неудивительно, что большая часть билетов на оба соревновательных дня Кубка мира были раскуплены в течение первых полутора часов с начала продаж. На сегодняшний день реализовано 4,5 тысячи билетов, около 400 мест по краям трибун еще осталось. Бесплатно смогут посмотреть на схватки лучших спортсменов со всего мира воспитанники детских домов, коррекционных школ, ветераны спорта и юные спортсмены-«вольники» – для них места на трибунах «триумфа» была зарезервированы заранее.

Соревнования будут транслировать в прямом эфире «НВК Саха» и «Телеспорт». Через них также будут производиться раздача сигнала зарубежным странам.

Первые схватки Кубка мира по вольной борьбе начнутся 16 марта в 11.00 в Центре спортивной подготовки «Триумф». Торжественное открытие соревнований пройдет в этот же день в 16.00. Финальные поединки и награждение победителей состоятся 17 марта.

Россияне в последний раз побеждали на этих соревнованиях в 2011 году. Действующий обладатель Кубка мира - сборная США.

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