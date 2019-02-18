2019-02-18T06:02:18+03:00
Общество

Участники конкурса стартапов в Якутске поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей

Прием заявок на Open Innovations Startup Tour продлится до 19 февраля
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Одним из победителей регионального этапа в Омске стал студент ОмГМУ Антон Сметанин.Одним из победителей регионального этапа в Омске стал студент ОмГМУ Антон Сметанин.
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5 и 6 марта в Якутске пройдет региональный этап Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» - крупнейшего в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов. Заявки на конкурс принимаются до 19 февраля.

В конкурсе могут принять участие как совсем молодые, так и опытные предприниматели, которые смогут “прокачать” свои проекты и найти инвесторов. Также у них будет возможность познакомиться с другими предпринимателями, обмениваться опытом и учиться друг у друга.

Якутск — единственный город Дальнего Востока, где будет проходить столь масштабное мероприятие российского уровня. В этом году Startup Tour проводится по трем направлениям: информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.

Для участия в конкурсе необходимо до 19 февраля зарегистрироваться на сайте Startup Tour и оставить заявку в личном кабинете.

В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы с участием экспертов и успешных предпринимателей. Зарегистрироваться на образовательную и деловую программы можно вплоть до 6 марта.

Победители регионального этапа получат приглашения на Startup Village — самую крупную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в конце мая в «Сколково».

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. За 8 лет он побывал более чем в 70 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс.

В 2019 году Open Innovations Startup Tour посетит Кемерово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набережные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум».

ИСТОЧНИК KP.RU

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