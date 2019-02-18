2019-02-18T04:14:55+03:00
Происшествия

В крупном ДТП на федеральной трассе «Лена» пострадали пять человек

Ситуацию на дорогах осложнили снегопад и гололед
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Что стало причиной ДТП, предстоит установить следствию.Что стало причиной ДТП, предстоит установить следствию.
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Крупное ДТП произошло днем 16 февраля на 965 километре федеральной трассы «Лена» в Алданском районе Якутии. В результате лобового столкновения джипа и легковушки пострадали пять человек. Ситуацию на дорогах осложнили снегопад и гололед.

Как выяснилось, виновником аварии стал водитель «Lexus». По данным ГИБДД республики, в условиях ограниченной видимости он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Toyota Allion», который двигался во встречном направлении. Среагировать на внезапно появившийся перед ним джип водитель легковушки не успел.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и два пассажира внедорожника, а также водитель и пассажир «Тойоты». Одной из пострадавших назначено амбулаторное лечение, еще двоих отвезли в больницу Покровска.

Наиболее тяжелые травмы получили водитель легковушки и один из пассажиров «Лексуса». Обоих доставили в столицу республики и госпитализировали в травматологическое отделение республиканской больницы.

Стаж вождения водителя внедорожника – более 30 лет, оба водителя были трезвы. В момент аварии все находившиеся в автомобилях были пристегнуты ремнями безопасности. Что стало причиной ДТП, предстоит установить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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