2019-02-16T14:39:15+03:00
Общество

В Якутии разработали котел длительного горения, способный работать при -60 градусах

Ноу-хау представили на международной выставке Aquatherm Moscow
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Новое оборудование позволяет существенно экономить на топливе. Фото: minvr.ru.Новое оборудование позволяет существенно экономить на топливе. Фото: minvr.ru.
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Якутская компания «Саха Липснеле» - резидент ТОР «Кангалассы» представила на международной выставке Aquatherm Moscow модернизированный котел длительного горения Liepsnele Arctic. Новое оборудование разработано для работы в условиях Крайнего Севера и способно работать при температуре до -60 градусов.

Компания производит котлы длительного горения на твердом топливе с 2017 года. Оборудование отвечает европейским стандартам и проходит многоступенчатую проверку контроля качества.

В модернизированной версии увеличена толщина внутренней стенки котла, изменены распределитель воздуха и колосники. Процесс горения направлен сверху вниз, с помощью регулируемой подачи воздуха можно устанавливать скорость сгорания топлива и температуры котла. Чем меньше температура – тем медленнее сгорает топливо.

Новое оборудование позволяет экономить: одной закладки дров при -50 градусах хватает на 18 часов, а угля − на двое суток. Ранее этот же объем расходовался за 1,5-2 часа.

Предприятие выпускает до 2,5 тысяч котлов в год. С 2017 году оборудование от «Саха Липснеле» идет на экспорт. С марта текущего года якутская компания начнет регулярные поставки в российские регионы. Большой интерес к продукции проявили Киргизия, Казахстан и Монголия.

На сегодняшний день на территории индустриального парка «Кангалассы» работают 9 резидентов с проектами на общую сумму около 2 млрд рублей. Все они уже успешно реализованы. Общий объем вложенных инвестиций превышает 713 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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