2019-02-17T05:29:09+03:00
Общество

Поддержка рождаемости: сколько получат семьи в Якутии?

На выплаты смогут претендовать семьи с детьми, рождёнными после 1 января 2019 года
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За получением выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.За получением выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.
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14 февраля глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Якутии». На что могут рассчитывать якутяне?

Выплаты получат семьи с детьми, рождёнными после 1 января 2019 года.

При рождении или усыновлении первого ребёнка – 33 812 рублей единовременно.

При рождении или усыновлении второго ребенка – региональный материнский капитал в размере 135 907,8 рублей.

При рождении или усыновлении третьего или последующих детей - 16 906 рублей ежемесячно до достижения ребёнком трёх лет. Эту выплату получат семьи, где среднедушевой доход на члена семьи не превышает 42 119,3 рублей.

За получением выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Планируется, что в текущем году дополнительными мерами поддержки воспользуются более 12 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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