2019-02-15T04:12:19+03:00
Общество

В Якутии приняты дополнительные меры по поддержке рождаемости

На льготы могут претендовать семьи с детьми, рождёнными с 1 января 2019 года
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При рождении первого ребенка семья получит единовременную выплату в двухкратном размере прожиточного минимума для детей.При рождении первого ребенка семья получит единовременную выплату в двухкратном размере прожиточного минимума для детей.
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14 февраля глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о дополнительных мерах поддержки рождаемости в республике. На льготы могут претендовать семьи с детьми, рождёнными с 1 января 2019 года.

Так, при рождении или усыновлении первого ребенка семья получит единовременную денежную выплату в двухкратном размере прожиточного минимума для детей. При рождении или усыновлении второго ребенка – региональный материнский капитал в размере 30% от размера материнского (семейного) капитала.

При рождении или усыновлении третьего или последующих детей до достижения ими возраста трёх лет семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей.

В настоящее время прожиточный минимум для детей составляет 16 460 рублей.

Условия и порядок предоставления дополнительных мер, источники финансирования правительство Якутии должно определить в течение двух недель.

Широкий общественный резонанс в республике вызвала позиция руководителя Минобразования Якутии Владимира Егорова по вопросу отмены компенсаций за детские сады. Глава ведомства порекомендовал семьям, которых лишили выплат, не жаловаться, а больше работать.

Решение об отмене компенсации части родительской платы за детсады подписано в Якутии 29 января. Теперь компенсацию смогут получать только малоимущие по предъявлению соответствующих справок.

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После отмены компенсаций за детсад в республике поднялась волна возмущения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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