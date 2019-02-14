2019-02-14T06:39:42+03:00
Происшествия

В Якутске выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке

Мужчина упал с девятого этажа и погиб на месте
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Расследованием причин произошедшего и установлением виновных займется техническая комиссия Госстройжилнадзора Якутии.Расследованием причин произошедшего и установлением виновных займется техническая комиссия Госстройжилнадзора Якутии.Фото: ЯСИА
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В Якутске выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке. Трагедия произошла днем 13 февраля.

Как сообщили КП в Якутии в пресс-службе республиканского Госстройжилнадзора, 55-летний рабочий, гражданин РФ, разбился при падении с девятого этажа строящегося многоквартирного дома в 203 микрорайоне Якутска. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Госстройжилнадзор Якутии проведет проверку несчастного случая. Расследованием причин произошедшего и установлением виновных займется техническая комиссия.

397-квартирный монолитно-каркасный жилой дом с подземной автостоянкой строится по заказу «РДР Групп» в квартале АВРОРА. Объект должны ввести в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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