В Якутске восстановили газоснабжение 44 жилых домов, оставшихся без газа из-за аварии

44 жилых дома на 10 км Покровского тракта в Якутске остались без газа. Аварийное отключение произошло днем 13 февраля, когда температура воздуха опустилась до минус 35 градусов.

Как сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ республики, газовую трубу повредили работники «Якутской энергоремонтной компании». Они вели земляные работы без согласования с «Сахатранснефтегазом» и повредили 76-миллиметровый газопровод среднего давления.

Без газа остались жители 44 жилых домов, а также котельные - «Речевая школа» и «Ботанический сад». В оперативном порядке обе ведомственные котельные были переведены на резервное топливо.

По факту инцидента Министерство ЖКХ и энергетики Якутии проведет служебное расследование.

По данным Центральной диспетчерской службы, в аварийно-восстановительных работах были задействованы около тридцати специалистов Службы эксплуатации городского хозяйства, газовой службы и МЧС, а также десять единиц техники.

Вечером того же дня сотрудники "Сахатранснефтегаза" заменили повреждённый участок газопровода. После проверки газоснабжение частных домов было восстановлено.

Пуск газа не смогли произвести только в одном доме, хозяин которого отсутствует.

По факту инцидента Министерство ЖКХ и энергетики Якутии проведет служебное расследование. Ситуация находится на контроле региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В декабре 2018 года в Наском районе республики произошел прорыв магистрального газопровода. Огненный факел в 20 километрах севернее поселка Маган заметил командир воздушного судна компании "Аэрофлот" при заходе на посадку. Аварийно-восстановительные работы заняли три дня.

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