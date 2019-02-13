2019-02-13T10:29:50+03:00
Происшествия

Водитель уснул за рулем: подробности ДТП с шестью пострадавшими в Якутии

33-летний мужчина провел за рулем без сна и отдыха около девяти часов
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Микроавтобус с восемью пассажирами и водителем съехал с дороги и перевернулся.Микроавтобус с восемью пассажирами и водителем съехал с дороги и перевернулся.
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Причиной аварии на федеральной трассе «Вилюй» в Якутии стала усталость водителя, который уснул во время движения. К тому моменту он провел за рулем около девяти часов.

ДТП произошло рано утром 13 февраля в Верхневилюйском районе. Микроавтобус «Hice Regius» с восемью пассажирами и водителем съехал с дороги и перевернулся. К тому времени 33-летний мужчина провел за рулем без сна и отдыха около девяти часов, сделав по пути всего одну остановку.

Как выяснилось, он перевозил пассажиров из Якутска в Нюрбу без соответствующего разрешения. В объяснительной сотрудникам госавтоинспекции мужчина написал, что нашел клиентов через интернет-приложение.

В районную больницу обратились шестеро пассажиров микроавтобуса. Большинство отделались ушибами, один человек получил небольшое сотрясение мозга, еще один – множественные раны левого предплечья. По словам заместителя главного врача по лечебной работе Верхневилюйской ЦРБ Туяры Павловой, показаний к госпитализации пострадавших нет.

Как сообщили КП в Якутии в пресс-службе республиканского ГИБДД, нелегальный таксист понесет ответственность за перевозку пассажиров без регистрации и соответствующего разрешения.

Напомним, действующие правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством в состоянии утомления. В декабре 2018 года Госдумой РФ в первом чтении принят проект закона о госрегулировании работы такси и деятельности агрегаторов.

Законопроект предусматривает, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее пяти лет. Для работы в такси водитель должен иметь стаж не менее трех лет. Перед каждой поездкой водитель должен проходить медосмотр.

Законопроект также предусматривает отвественность агрегатора за передачу заказа водителям, не имеющим разрешения на таксомоторную деятельность. В этом случае именно агрегаторы будут нести ответственность за ДТП, выплачивая пострадавшим компенсацию за причиненный вред.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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